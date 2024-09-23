За останній рік мобілізаційні показники в Україні збільшилися в три рази, а наступним кроком стане реформа ТЦК та СП.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров для Forbes Ukraine, підсумовуючи свій рік на посаді.

«Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо», — зазначив міністр.

Він також відзначив успіхи у цифровізації армії, зокрема запуск додатків для військових Армія+ та Резерв+.

У Резерві+ майже 3,5 мільйони українців отримали електронні військово-облікові документи, що полегшило роботу ТЦК, а Армія+ вже використовують 230 тисяч військових для отримання електронних послуг, додав Умєров.

Крім того, Міноборони цього року скасувало 16 паперових журналів і книг обліку. Попереду, зазначив міністр, перехід на 100% в діджитал документообіг.