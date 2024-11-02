Про це повідомляє пресслужба військового відомства у Telegram-каналі.
Зазначений медзаклад працює в центральному регіоні й вже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим захисникам після повернення з полону.
“Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюють реінтеграційні заходи й допомагають в отриманні довідок і відновленні документів”, — пояснюють в Міноборони.
Поки що медичний заклад розрахований на сто місць з можливістю розширення до 200 і більше шляхом збільшення кількості реабілітаційних ліжок.
“Наш обов’язок — подбати про тих, хто жертвує своїм здоров’ям та життям задля захисту України”, — зауважив очільник Міноборони Рустем Умєров.
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