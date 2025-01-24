Умєров анонсував кадрові зміни через провал закупівель зброї

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про звільнення низки посадовців, відповідальних за оборонні закупівлі. Зокрема, від посади усунено заступника міністра Дмитра Кліменкова, а також розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Міністерство відкликає двох державних представників із цієї ради.

Відповідний допис опублікував глава оборонного відомства.

Новим директором Агенції оборонних закупівель стане Арсен Жумаділов.

За словами Умєрова, замість оперативного забезпечення армії зброєю за останні пів року відбувалися політичні інтриги, «зливи» контрактів і конфіденційної інформації, а також зайвий піар. Міністр наголосив, що процес закупівель мав бути закритим під час воєнного стану, проте перетворився на «Амазон», де інформація про постачальників і обсяги закупівель стала публічною.

Міністр зазначив, що Агенція оборонних закупівель не виконала поставлені завдання, тоді як інший державний оператор із тилового забезпечення показав належний результат.

Для вирішення проблем буде перезапущено Наглядову раду, а сама система оборонних закупівель зазнає суттєвих змін.