Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував відкриття лабораторії визначення якості турнікетів і розповів про впровадження модульної моделі для медпунктів 1-го і 2-го рівня з чітко визначеними штатами, табелями та формулярами.

Про це він сказав на першому щорічному міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоров’я “Воїн: життя, здоров’я, боєздатність” у суботу, передає Інтерфакс-Україна.

“Незабаром у співпраці з партнерами готуємо спеціалізовану лабораторію для перевірки якості медичних засобів. Вже розпочав роботу координаційний центр для управління медичними ресурсами”, — зауважив очільник оборонного відомства.

Також він підкреслив, що за 10 місяців на посаді вдалося “зробили багато, але ще більше попереду”.

“Ми забезпечили армію аптечками та турнікетами, розвиваємо реабілітаційні центри, затвердили обсяги домедичної допомоги, на підставі яких впроваджуються сучасні програми підготовки, рухаємося швидкими темпами в напрямку цифровізації медицини”, — додав Умеров.

Крім того, міністр оборони заявив про впровадження модульної моделі для медпунктів 1-го і 2-го рівня з чітко визначеними штатами, табелями та формулярами. За словами Умєрова, це дасть змогу швидко розгортати медпункти в польових умовах, забезпечуючи необхідний рівень медичної допомоги в будь-якій ситуації.

“Як уже говорив президент України, ми впровадимо ресурсну спроможність стабпунктів за єдиними стандартами. Спрямуємо тисячі військовослужбовців на програми відновлення та відкриємо сучасний центр реінтеграції звільнених із полону військовослужбовців”, — повідомив міністр.