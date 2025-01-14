Електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) будуть доступні в системі "Резерв+" вже в січні цього року.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

“Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи (ВЛК) у ЗСУ. Першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов’язаних,” — заявив Умєров.

Він зазначив, що реформа спрямована на створення сучасної та прозорої системи ВЛК, яка зменшить корупційні ризики та бюрократичні труднощі. Завдяки цифровізації цей процес стане значно простішим і зручнішим для користувачів.

“Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов’язаних, так і для військовослужбовців. Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам,” — додав міністр.

На завершення Умєров висловив впевненість, що ці зміни сприятимуть відновленню довіри суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною.