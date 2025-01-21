Щомісяця бригади Збройних Сил України отримуватимуть 2,5 млрд грн для закупівлі безпілотників. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами міністра, ці кошти будуть спрямовані безпосередньо командирам підрозділів, які зможуть використовувати їх для придбання саме тих дронів, які найкраще відповідають потребам виконання бойових завдань на фронті.

“Це дало можливість швидко забезпечити потреби наших бригад і посилити диверсифікацію централізованого управління”, – зазначив міністр.

Також Умєров нагадав, що у грудні Міністерство оборони вже передало 2,1 млрд грн безпосередньо бойовим підрозділам ЗСУ для закупівлі безпілотників.

Ця ініціатива спрямована на посилення боєздатності української армії, особливо у частині забезпечення сучасними технологіями для виконання завдань в умовах російської агресії. Безпілотники відіграють критичну роль у розвідці, коригуванні вогню та забезпеченні переваги над противником.