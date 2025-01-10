У четвер, 9 січня, під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн" Україна представила стратегію на 2025 рік. Вона базується на чотирьох ключових напрямках.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, українська військова стратегія у поточному році базуватиметься на таких основних пріоритетах:

стабілізація лінії фронту;



зміцнення обороноздатності України;



посилення захисту неба та морських шляхів;



асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.

Також Умєров перерахував затверджені дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року. Вони включають розвиток авіації, ППО, морські спроможності,​ артилерію,​ бронетехніку, ІТ,​ дрони та розмінування.

“Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії. Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир”, – резюмував очільник Міноборони України.