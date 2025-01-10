Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
За його словами, українська військова стратегія у поточному році базуватиметься на таких основних пріоритетах:
- стабілізація лінії фронту;
- зміцнення обороноздатності України;
- посилення захисту неба та морських шляхів;
- асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб.
Також Умєров перерахував затверджені дорожні карти розвитку українських Сил оборони до 2027 року. Вони включають розвиток авіації, ППО, морські спроможності, артилерію, бронетехніку, ІТ, дрони та розмінування.
“Ми перейшли на новий рівень співпраці: на додаток до закриття нагальних потреб війни будемо також працювати над побудовою довгострокових спроможностей нашої армії. Спільно з партнерами ми будуємо сильну оборону України, яка наближає нашу перемогу та справедливий мир”, – резюмував очільник Міноборони України.
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