Міністр оборони Рустем Умєров, який присутній на 24-му засіданні Контактної групи з питань підтримки України у форматі “Рамштайн”, назвав основні моменти, довкола яких організована ця зустріч.

Про це повідомило Міністерство оборони у Telegram-каналі.

Умєров повідомив, що зустріч у Німеччині сфокусована на трьох основних питаннях:

забезпечення України системами ППО та ракетами до них;

боєприпаси та техніка для наших бригад;

посилення далекобійних можливостей нашої країни, зокрема, шляхом підтримки та фінансування української оборонної індустрії.

Очільник Міноборони додав, що Президент України Володимир Зеленський також особисто приїхав в “Рамштайн”, щоб звернутися до понад 50 міністрів оборони, які беруть участь в засіданні.

“Президент чітко окреслив наші пріоритети та цілі, що стоять перед Україною та її партнерами”, — зазначив Рустем Умєров.

Також він повідомив, що провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Акцент у розмові було зроблено на ППО – “критично важливий компоненті нашої оборони, особливо в контексті захисту цивільного населення та інфраструктури від російських повітряних терористичних атак”. Умеров додав, що окремо зупинилися на зміцненні оборонного потенціалу України.

“Українська оборонна індустрія має спроможності, потенціал. Працюємо над тим, щоб спільно з нашими найближчими союзниками виробляти більше зброї в Україні”, — зауважив глава Міноборони України.