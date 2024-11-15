Міністр оборони України Рустем Умєров під час візиту до Осло зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Facebook.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, актуальні потреби українських військових, а також перспективи норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість. Особливу увагу приділили зміцненню систем протиповітряної оборони України напередодні зимового періоду.

“Норвегія стоїть з Україною у цей непростий час, і ми вдячні за їхню допомогу та солідарність”, — зазначив Умєров.

Український міністр подякував уряду та народу Норвегії за новий пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Він наголосив, що ці кошти мають важливе значення для підтримки України в умовах війни та сприятимуть зміцненню її обороноздатності.