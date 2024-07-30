Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.
За словами міністра, під час поїздки разом із главою держави він відвідав підприємства оборонної промисловості.
«Наша оборонка зміцнюється. Підтримуємо українського виробника – під час поїздки було підписано дві критично важливі угоди для Збройних сил України з підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу на майже 5 млрд грн», – зауважив Умєров.
За його словами, це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності держави. «Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості», – наголосив міністр оборони.
Як повідомлялося, 29 липня Президент Володимир Зеленський здійснив поїздки на Харківщину та Полтавщину, під час яких зустрівся із представниками бізнесу та провів нараду стосовно безпекової та енергетичної ситуації.
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