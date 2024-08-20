Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Згідно з повідомленням Сінгх, Остін обговорив з Умеровим ситуацію на полі бою в Україні, а також безперервну підтримку союзників для забезпечення нагальних військових потреб країни.

«Президент Зеленський говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це.

Від розмови з міністром Умеровим секретар (Остін – ред.) справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей», – зазначила представниця Пентагону.