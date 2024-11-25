У понеділок, 25 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров провів відеоконференцію з міністрами оборони Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі.

Про це йдеться у дописі очільника оборонного відомства.

За словами Умєрова, було обговорено, серед іншого, посилення протиповітряної оборони країни напередодні зими.

“Ворог не полишає спроб знищити нашу критичну інфраструктуру, тож потребуємо більше систем ППО та боєприпасів до них”, — наголосив Умєров.

Також на зустрічі обговорили наступне важливе питання, а саме — артилерійські боєприпаси. Міністр оборони України подякував європейським партнерам за надання Україні одного мільйона артснарядів, але зауважив, що українським збройним силам потрібно більше, щоб досягти паритету з ворогом.

Умєров поінформував партнерів по оборонній галузі про можливості для співпраці. Зокрема, міністр визначив, що такими напрямками можуть бути:

партнерство у виробництві 155-мм боєприпасів;

локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;

локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;

партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

Міністр оборони наголосив, що Україна також відкрита до нових ініціатив, які допоможуть швидко задовольнити потреби українських військових у 2025 році.

“Маємо діяти сміливо та злагоджено. Тільки так зможемо досягти справедливого тривалого миру в Європі”, — вважає міністр оборони України.