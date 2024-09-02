У понеділок, 2 вересня, Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з Міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню. На заході сторони обговорили зміцнення оборонного співробітництва між Україною й Францією та координацію зусиль у протидії російській агресії.

Про це йдеться на сторінці Рустема Умєрова у Facebook.

Зазначається, що генерал-майор Горбатюк, який серед інших представляв українську делегацію, детально поінформував французьку сторону про поточну оперативну ситуацію на полі бою, а генерал-лейтенант Шевцов окреслив критичні потреби для посилення наших воїнів.

“Засоби протиповітряної оборони та ракети до них залишаються нашим пріоритетом, адже Росія продовжує ракетний терор проти наших міст. Ми маємо рішуче відповідати на ці терористичні акти, тому особливо важливим є також розширення далекобійних можливостей України”, — йдеться у дописі Умєрова.

Серед інших критично важливих пріоритетів, що обговорювались — постачання бойових літаків, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, артилерії та боєприпасів.

“Окремо ми приділили увагу розвитку співробітництва між українською та французькою оборонними індустріями. Обговорили створення спільних підприємств та співфінансування виробництв. Маємо конкретні проєкти, план дій та терміни виконання. Наші команди вже активно працюють над цим”, — додав Умєров.