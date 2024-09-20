Про це повідомив глава оборонного відомства країни на сторінці у Facebook.
Як зазначив Умєров, головним фокусом цієї співпраці стане об’єднання зусиль для зміцнення обороноздатності.
“Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією”, – зазначив міністр.
Також глава МО України заявив, що за останні два з половиною роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів.
“Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр. Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників”, – наголосив Умєров.
Очільник міністерства оборони нагадав, що ІТ-коаліція, яка діє в межах “Рамштайну”, вже залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн-учасниць, створивши безпечну ІТ-інфраструктуру для Сил оборони. А дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала для захисників України тисячі дронів на фронт.
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