Міністр оборони України Рустем Умєров спільно з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС в Україні. Ця подія ознаменує новий етап у відносинах України з Європейським Союзом у сфері оборонних технологій.

Про це повідомив глава оборонного відомства країни на сторінці у Facebook.

Як зазначив Умєров, головним фокусом цієї співпраці стане об’єднання зусиль для зміцнення обороноздатності.

“Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією”, – зазначив міністр.

Також глава МО України заявив, що за останні два з половиною роки Україна стрімко стала світовим лідером у технологіях дронів.

“Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр. Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників”, – наголосив Умєров.

Очільник міністерства оборони нагадав, що ІТ-коаліція, яка діє в межах “Рамштайну”, вже залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн-учасниць, створивши безпечну ІТ-інфраструктуру для Сил оборони. А дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала для захисників України тисячі дронів на фронт.