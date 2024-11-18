Росія продовжує збільшувати чисельність своїх військових, однак Україна активно зміцнює свої оборонні можливості, щоб зупинити агресора.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, російське військове командування вже досягло половини цілей, поставлених до червня, попри труднощі з мобілізацією.

“Вони створюють нові бригади і використовують найманців з Африки та Азії. Наразі залучають військових із КНДР. Це свідчить про наявність проблем із мобілізацією, однак вони не припиняють розширювати свої сили”, – зазначив Умєров.

Міністр підкреслив, що Україна добре усвідомлює чисельність ворога і працює над тим, щоб не дозволити йому отримати жодної переваги на полі бою.

“Ми працюємо над створенням сил, здатних протистояти російській армії. Наш пріоритет — оборонні та стабілізаційні операції”, – наголосив він.

Умєров запевнив, що Україна вживає всіх можливих заходів для зміцнення своїх оборонних позицій та протидії ескалації з боку РФ.