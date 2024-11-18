Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.
За його словами, російське військове командування вже досягло половини цілей, поставлених до червня, попри труднощі з мобілізацією.
“Вони створюють нові бригади і використовують найманців з Африки та Азії. Наразі залучають військових із КНДР. Це свідчить про наявність проблем із мобілізацією, однак вони не припиняють розширювати свої сили”, – зазначив Умєров.
Міністр підкреслив, що Україна добре усвідомлює чисельність ворога і працює над тим, щоб не дозволити йому отримати жодної переваги на полі бою.
“Ми працюємо над створенням сил, здатних протистояти російській армії. Наш пріоритет — оборонні та стабілізаційні операції”, – наголосив він.
Умєров запевнив, що Україна вживає всіх можливих заходів для зміцнення своїх оборонних позицій та протидії ескалації з боку РФ.
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