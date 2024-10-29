Про це повідомляє Міністерство оборони України.
“Це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам”, – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Міністр оборони підкреслив, що Україна вже неодноразово демонструвала свою здатність перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи, завдяки гнучкості та майстерності українського війська, що дозволяють ефективно використовувати сучасну зброю та обладнання.
- З початку року уряд законтрактував 1,8 млн безпілотників.
- Румунія готує закон про збиття дронів, що порушують повітряний простір країни, — Reuters.
- На Сумщині ворог вдарив по енергетичному об’єкту.