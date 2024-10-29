Український уряд включив Командування Сил безпілотних систем ЗСУ до списку державних організацій, уповноважених закуповувати дрони та засоби радіоелектронної боротьби через Міністерство оборони та Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Це дозволить швидше й ефективніше посилювати наші спроможності на суші, в повітрі та на морі. Особливо важливо, що СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам”, – наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Міністр оборони підкреслив, що Україна вже неодноразово демонструвала свою здатність перетворювати технологічну перевагу на тактичні успіхи, завдяки гнучкості та майстерності українського війська, що дозволяють ефективно використовувати сучасну зброю та обладнання.