Міністерство оборони України активно взаємодіє з іноземними партнерами для створення спільних підприємств, спрямованих на розвиток оборонної індустрії.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє пресслужба МОУ.

“Ми вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет — розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами”, — наголосив Умєров.

Міністр зазначив, що Міноборони активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії.

За його словами, важливими елементами співпраці є укладення багаторічних контрактів на виробництво, постачання та технічне обслуговування озброєння, що дозволить задовольняти потреби українських Сил оборони на довгострокову перспективу.