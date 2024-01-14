Відповідну пропозицію голова Міноборони вніс на четвертій зустрічі радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру, презентувавши учасникам 6-ий пункт ініціативи: «Виведення російських військ з території України».

Як констатував Умєров, запропонована Президентом Володимиром Зеленським Формула миру на сьогодні обʼєднує вже 83 країни світу.

На зустрічі радників міністр наголосив на неможливості говорити про відновлення суверенітету й територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ і терористичних угруповань із тимчасово загарбаних територій.

Як повідомлялося, 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі –розгляд п’яти пунктів української Формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.

Представник Швейцарії у Давосі закликав «взяти Росію на борт» обговорень Формули миру.