Як констатував Умєров, запропонована Президентом Володимиром Зеленським Формула миру на сьогодні обʼєднує вже 83 країни світу.
На зустрічі радників міністр наголосив на неможливості говорити про відновлення суверенітету й територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ і терористичних угруповань із тимчасово загарбаних територій.
Як повідомлялося, 14 січня у швейцарському місті Давос відбулася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Участь у заході взяли представники 81 країни та міжнародних організацій. На порядку денному зустрічі –розгляд п’яти пунктів української Формули миру, а саме: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації і повторення війни та підтвердження закінчення війни.
Представник Швейцарії у Давосі закликав «взяти Росію на борт» обговорень Формули миру.