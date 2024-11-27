Рустем Умєров, за дорученням президента України Володимира Зеленського, зустрівся з високопосадовцями Республіки Корея в рамках робочого візиту до Сеулу та обговорив участь військових з КНДР у війні проти України

Про це повідомив міністр оборони у Facebook.

“За дорученням президента Володимира Зеленського сьогодні у складі української делегації в Сеулі провів зустрічі з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном і радником із питань національної безпеки Чан Хо Джіном. Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії”, — написав Умєров.

Він зазначив, що війська КНДР не лише сприяють технічній підтримці, але й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України.

Умєров наголосив, що для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.

Також він обговорив із президентом Юн Сок Йолем спільні дії щодо посилення безпеки та стабільності.