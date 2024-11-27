Про це повідомив міністр оборони у Facebook.
“За дорученням президента Володимира Зеленського сьогодні у складі української делегації в Сеулі провів зустрічі з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем, міністром оборони Кім Йон Хеном і радником із питань національної безпеки Чан Хо Джіном. Повідомив про факти участі 12-тисячного контингенту військових із Північної Кореї у складі російської армії”, — написав Умєров.
Він зазначив, що війська КНДР не лише сприяють технічній підтримці, але й активно підтримують удари по енергетичній інфраструктурі України.
Умєров наголосив, що для Республіки Корея ці дії становлять серйозну загрозу, адже північнокорейські війська отримують досвід ведення бойових дій, що у майбутньому може створити додаткові виклики безпеці в регіоні.
Також він обговорив із президентом Юн Сок Йолем спільні дії щодо посилення безпеки та стабільності.
“Віримо, що наші аргументи про необхідність збільшити співпрацю між Україною та Республікою Корея призведуть до відчутного зміцнення безпеки для наших народів і регіонів”, — резюмував Умєров.
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