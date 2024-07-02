Міністр оборони України Рустем Умєров відвідає Вашингтон у вівторок, 2 липня, для зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це напередодні на брифінгу повідомила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх, пише “Укрінформ”.

“Міністр оборони України Рустем Умєров завтра відвідає Пентагон для зустрічі з міністром Остіном. Цей візит підкреслює постійну відданість Сполучених Штатів підтримці суверенітету й безпеці України”, — заявила Сінгх.

Представниця оборонного відомства США зазначила, що міністри обговорять двостороннє оборонне співробітництво та питання регіональної безпеки.

Крім того, під час переговорів буде йтися про шляхи посилення оборонного партнерства між США й Україною.