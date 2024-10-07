Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Сьогодні в рамках міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони. Очікуємо нові оборонні контракти. Нещодавно ми підписали угоду про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині”, – зазначив він.

Водночас Умєров розповів про плани України й Словаччини щодо спільного виробництва інженерної техніки. За словами очільника Міноборони, вироблятимуть зокрема розмінувальні машини Bozena з локалізацією виробництва в Україні.

“Словаччина також готова надати власну інженерну техніку для розмінування, що прискорить очищення наших територій”, – підкреслив Умєров.

7 жовтня, в Ужгороді прем’єр-міністри України та Словаччини, Денис Шмигаль та Роберт Фіцо, проводять другі міжурядові консультації. Під час зустрічі вони підписали 4 спільні документи.