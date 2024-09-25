Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна на 80% залежить від підтримки міжнародних партнерів.

Цю інформацію він повідомив в інтерв’ю Lb.ua.

Як зазначив міністр, його колеги щодня ведуть переговори з представниками США, країн Європейського Союзу, НАТО та інших організацій щодо постачання озброєння і військової техніки, що включає закупівлі, логістику та укладання контрактів.

Він також підкреслив, що тип необхідної військової допомоги визначається з урахуванням загроз з боку Росії.

«Тобто, наприклад, загроза з РФ на сьогодні у нас 250 бригад. І вони будуть підвищувати. В якому сенсі? Вони збільшують кількість авіаційних засобів, повітряних сил, ППО, штурмових. Ми кажемо, для цього потрібні сили й засоби. Ця війна буде коштувати стільки, скільки ворог буде витрачати на неї», — заявив Умєров.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що під час підготовки державного бюджету України на 2024 рік міжнародні партнери з Міжнародного валютного фонду прогнозували, що війна з Росією може завершитися до літа.