Міністерство оборони України з метою формування стійкої системи, яка стоїть на захисту обороноздатності країни, розробило нову систему захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що завдяки впровадженню нової системи з’явилися чіткі правила співпраці з українськими та міжнародними партнерами, а інновації тепер захищені патентами.

“Для наших партнерів ця система — сигнал, що Україна готова до відповідальної співпраці. Їхні технології у нас захищені, а підтримка оборонного сектору дає їм гарантії розвитку та безпеки”, — наголосив Умєров.

Очільник оборонного відомства навів як приклад отримання патенту на детектор FPV-дронів “Вітряк-М”, який є розробкою Центру масштабування технологій. Наразі ця розробка допомагає українським військовим виявляти дрони противника і попереджати про їхнє наближення.

“Таким чином, патентування — це відчуття захищеності розробок наших винахідників, впевненість партнерів і фундамент нової оборонної культури, де кожне відкриття стає кроком до перемоги”, — резюмує Умєров.