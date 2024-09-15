Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Очільник оборонного відомства закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість. Він звернув увагу на те, що для збільшення виробництва військової техніки Україні потрібна підтримка іноземних інвесторів, а також своєчасна фінансова і військова допомога.
“Торік ми планували наші виробничі можливості й визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив сім мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів”, – сказав Умєров.
Він підтвердив готовність України відкривати спільні підприємства з партнерами для суттєвого збільшення виробничих потужностей.
“Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Це дасть нам можливість збільшувати наші потужності також”, – сказав він.
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