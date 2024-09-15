Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що оборонна промисловість України може сягнути 20 мільярдів доларів при умові залучення значних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Очільник оборонного відомства закликав міжнародних партнерів активніше інвестувати в українську оборонну промисловість. Він звернув увагу на те, що для збільшення виробництва військової техніки Україні потрібна підтримка іноземних інвесторів, а також своєчасна фінансова і військова допомога.

“Торік ми планували наші виробничі можливості й визначали, скільки можемо спільно виробити у приватному та державному секторах. Тоді наш потенціал становив сім мільярдів доларів. У 2025 році ми можемо збільшити цей показник утричі. За нашими оцінками, за умови додаткового фінансування потенціал оборонного виробництва може досягти 20 мільярдів доларів”, – сказав Умєров.

Він підтвердив готовність України відкривати спільні підприємства з партнерами для суттєвого збільшення виробничих потужностей.

“Ми можемо познайомити вас і звести вас з будь-ким із наших очільників, щоб працювати спільно. Це дасть нам можливість збільшувати наші потужності також”, – сказав він.