Міністр оборони України Рустем Умєров у розмові зі своїм французьким колегою закликав скасувати заборони на завдання ударів по військових цілях на російській території.

Про це він повідомив за підсумками розмови.

“Відбулася продуктивна розмова з Себастьєном Лекорню, міністром Збройних сил Франції. Я наполягав на необхідності скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противника”, – написав Умєров.

Також сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, зазначив міністр оборони.