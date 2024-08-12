Про це він повідомив за підсумками розмови.
“Відбулася продуктивна розмова з Себастьєном Лекорню, міністром Збройних сил Франції. Я наполягав на необхідності скасування заборон на завдання ударів по військових цілях на території противника”, – написав Умєров.
Також сторони обговорили поточну ситуацію на фронті, зазначив міністр оборони.
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