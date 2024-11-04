Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“Сьогодні в Україні проживає майже 1 мільйон ветеранів, які повертаються до цивільного життя після захисту нашої держави. Це люди, які мають не лише безцінний бойовий досвід, а й у цивільному житті були кожен професіоналом своєї справи.”, – заявив Умєров.
Умєров додав, що Державний оператор тилу запрошує ветеранів та ветеранок російсько-української війни взяти участь у реформуванні системи забезпечення Збройних сил України.
За його словами, під час двомісячної рекрутингової кампанії ветерани матимуть можливість взяти участь у відкритому конкурсі, обрати напрямок діяльності, що найбільше відповідає їхнім інтересам і пройти базову підготовку працівників тилу.
Він також зазначив, що ДОТ буде керуватися такими основними цінностями, як відкритість, людиноцентричність, професійність та доброчесність, які стануть пріоритетом у процесі відбору та в роботі команди.
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