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Серед ключових пріоритетів відомства глава Міноборони відзначив дії на полі бою та системні зміни в оборонній сфері.

Він зазначив, що завдяки силам оборони вдалося зірвати російський наступ на Харківщині, а також розпочати операцію на території Курської області, перенісши війну на ворожу територію.

Також Україна інвестувала 4 мільярди доларів в оборонну промисловість, що дозволило збільшити вітчизняне виробництво.

Міністерство також впровадило низку цифрових рішень, таких як система прозорих закупівель DOT-Chain та бойові системи DELTA і “Кропива”, які демонструють ефективність на полі бою.

“Подякував послам за їхню підтримку та готовність посилювати співпрацю, зокрема у зміцненні нашої ППО”, — зазначив Умєров.