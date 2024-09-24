Міністр оборони України провів зустріч із послами країн G7, під час якої підсумував досягнення своєї команди за перший рік роботи.

Серед ключових пріоритетів відомства глава Міноборони відзначив дії на полі бою та системні зміни в оборонній сфері.

Він зазначив, що завдяки силам оборони вдалося зірвати російський наступ на Харківщині, а також розпочати операцію на території Курської області, перенісши війну на ворожу територію.

Також Україна інвестувала 4 мільярди доларів в оборонну промисловість, що дозволило збільшити вітчизняне виробництво.

Міністерство також впровадило низку цифрових рішень, таких як система прозорих закупівель DOT-Chain та бойові системи DELTA і “Кропива”, які демонструють ефективність на полі бою.