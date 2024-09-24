Серед ключових пріоритетів відомства глава Міноборони відзначив дії на полі бою та системні зміни в оборонній сфері.
Він зазначив, що завдяки силам оборони вдалося зірвати російський наступ на Харківщині, а також розпочати операцію на території Курської області, перенісши війну на ворожу територію.
Також Україна інвестувала 4 мільярди доларів в оборонну промисловість, що дозволило збільшити вітчизняне виробництво.
Міністерство також впровадило низку цифрових рішень, таких як система прозорих закупівель DOT-Chain та бойові системи DELTA і “Кропива”, які демонструють ефективність на полі бою.
“Подякував послам за їхню підтримку та готовність посилювати співпрацю, зокрема у зміцненні нашої ППО”, — зазначив Умєров.
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