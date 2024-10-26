Міністр оборони України Рустем Умєров разом із Міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом провели тематичну конференцію, присвячену шостому пункту Формули миру Президенту Зеленського щодо виведення російських військ і припинення бойових дій.

Про це написав очільник оборонного відомства країни на сторінці у Facebook.

Умєров у дописі навів три кроки, які повинні були реалізовані в рамках пункту 6 Формули миру України:

Повне виведення російських військ з усієї території України.

Відновлення українського контролю над міжнародно визнаними кордонами.

Припинення бойових дій без ризику заморожування конфлікту.

Також Умеров під час конференції нагадав партнерам, що другий пункт Плану перемоги Зеленського містить чіткий перелік озброєнь, здатних забезпечити необхідну силу нашої армії на полі бою.

“План Перемоги, представлений Президентом, — це наша основа для дипломатії. Але щоб дипломатія працювала, потрібна сила на полі бою. Це чітка дорога до миру, який гарантує безпеку Україні та всій Європі. Без виведення російських військ миру не буде”, — наголосив Умєров.

Міністр оборони України нагадав про необхідність “спільних дій та спільного бачення” з партнерами.

“Тільки разом ми здобудемо перемогу та захистимо наші кордони і свободу”, — йдеться у дописі Умєрова.