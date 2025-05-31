ООН оголосила про масштабне скорочення персоналу на 20% у 2025 році

Про це повідомлює Associated Press за посиланням ООН Стефана Дюжарріка.

Організація Об’єднаних Націй оголосила про необхідність скоротити 20% свого персоналу в рамках реформи, що має на меті оптимізацію роботи в умовах обмеженого фінансування. Всі агентства та офіси ООН повинні подати свої пропозиції щодо скорочень до середини червня, про що повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Скорочення торкнуться понад 60 підрозділів ООН, включаючи гуманітарні та політичні офіси, а також структури, що займаються підтримкою біженців, гендерною рівністю, міжнародною торгівлею, екологією та розвитком міст. Загалом, вимога стосується близько 14 000 посад, що фінансуються з регулярного бюджету, з яких приблизно 2800 мають бути скорочені.

Пропозиції щодо скорочення персоналу повинні бути подані до 13 червня, і вони будуть враховані при формуванні бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю у грудні 2025 року.

Згідно з внутрішніми документами, Всесвітня продовольча програма (ВПП) планує скоротити до 30% свого штату. Також голова агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має намір зменшити кількість працівників у штаб-квартирі та регіонах на 30%, а також скоротити половину керівних посад. Інші організації, такі як ЮНІСЕФ та Управління гуманітарної допомоги ООН, також готуються до подібних заходів.

У листі від представника ООН Чандрамулі Раманатана зазначено, що скорочення персоналу є частиною цілей Генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який прагне зменшити витрати бюджету ООН на 15–20%. Наразі бюджет організації становить 3,72 мільярда доларів США.

Ці скорочення є частиною ініціативи реформування “ООН-80”, започаткованої Гутеррішом у березні 2025 року, напередодні 80-річчя ООН, яке відзначатимуть наприкінці цього року.

Генеральний секретар підкреслив, що ці зміни не пов’язані зі скороченням програм іноземної допомоги з боку уряду США. Він також зазначив, що протягом останніх семи років спостерігається зменшення надходжень до бюджету ООН через несвоєчасну або неповну сплату внесків деякими державами-членами.

Згідно з даними, у 2024 році 152 з 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включаючи Китай, але 41 країна, зокрема Сполучені Штати, цього не зробила.

4 лютого президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Ради ООН з прав людини та заборону фінансування Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA/БАПОР).

Наприкінці лютого стало відомо, що республіканці у Конгресі представили законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з ООН. Також у січні Трамп оголосив про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і підписав відповідний указ.