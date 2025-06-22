Гутерреш закликає до миру після ударів США по ядерних об'єктах Ірану

Як повідомляє сторінка в соцмережі X генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив свою “глибоку стурбованість” у зв’язку з нещодавніми ударами США по ядерних об’єктах в Ірані. Він закликав усі сторони до деескалації конфлікту в регіоні, оприлюднивши відповідну заяву на своїй сторінці в соцмережі X.

Гутерреш підкреслив, що ситуація в регіоні стає дедалі небезпечнішою, перебуваючи на межі, що становить пряму загрозу міжнародному миру та безпеці. Він також попередив про можливість швидкого виходу конфлікту з-під контролю, що може призвести до катастрофічних наслідків для цивільного населення, регіону та всього світу.

“Я закликаю держави-члени до деескалації та виконання своїх зобов’язань згідно з Угодою про Статут ООН та інші норми міжнародного права. У цю небезпечну годину вкрай важливо уникнути спіралі хаосу. Військового рішення немає. Єдиний шлях уперед – це дипломатія. Єдина надія – це мир.” – Антоніу Гутерреш

Сполучені Штати Америки завдали удари по трьох ядерних об’єктах Ірану – у Фордо, Натанзі та Ісфахані, про що повідомив президент США Дональд Трамп. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні зазначив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі повідомили, що Дональд Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом наступних двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були серед цілей, які атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.