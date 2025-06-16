ООН засуджує обмін викрадених українських дітей на військовополонених

Про це він заявив, коментуючи пропозицію Москви обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, передає Укрінформ

Фархан Гак, заступник речника Генсека ООН, підкреслив, що цивільні особи, зокрема діти, не повинні ставати предметом торгу. Цю заяву він зробив у відповідь на пропозицію Росії обміняти викрадених українських дітей на російських військовополонених, про що повідомляє Укрінформ.

“Очевидно, що всі невинні цивільні особи, включно з невинними дітьми, не повинні використовуватися як розмінна монета.” – Фархан Гак, заступник речника Генсека ООН

Гак зазначив, що це правило стосується всіх конфліктів у світі. ООН неодноразово підкреслювала, що депортація дітей під час збройних конфліктів є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що російська сторона пропонувала Україні обмін викрадених дітей на своїх військових.

Викрадення українських дітей: факти та обставини

Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше зазначила, що на кінець березня 2023 року українська влада має підтверджену інформацію про понад 19,5 тисяч дітей, які були вивезені з тимчасово окупованих територій до Росії. Однак через окупацію точну кількість дітей важко визначити.

5 квітня 2023 року 49 країн світу виступили з спільною заявою, в якій засудили Росію за організацію засідання Ради безпеки ООН, що стосувалося нібито правових підстав для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед міжнародним судом у Гаазі.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого механізму для повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, яких підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.