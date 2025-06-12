Резолюція ООН про припинення вогню в секторі Газа: голосування та реакції

Про це йдеться на сайті Генасамблеї ООН

12 червня Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка закликає до термінового, безумовного та постійного припинення вогню в секторі Газа. За цей документ проголосували 149 країн з 193, тоді як США, Ізраїль та ще 10 держав виступили проти, а 19 утримались. Цю інформацію оприлюднено на сайті Генасамблеї.

У резолюції також міститься вимога про звільнення заручників, які утримуються ХАМАС, повернення палестинських в’язнів, що знаходяться в ізраїльських тюрмах, а також повне виведення ізраїльських військ із Гази.

Документ рішуче засуджує використання голоду як методу ведення війни та блокування гуманітарної допомоги.

Представник Ізраїлю в ООН Данні Данон розкритикував резолюцію, назвавши її “кривавим наклепом”. Він зазначив, що ухвалення документа без вимоги звільнення заручників свідчить про те, що викрадення цивільних осіб стало частиною стратегії.

“Це кривавий наклеп, і ухвалення резолюції без вимоги звільнення заручників свідчить про те, що викрадення цивільних використовується як стратегія.” – Данні Данон, представник Ізраїлю в ООН

В.о. представниці США при ООН Дороті Ші також висловилася проти резолюції, зазначивши, що вона “не звільняє заручників, не покращує ситуацію для мирного населення в Газі і не наближає до перемир’я”. Вона охарактеризувала документ як показовий жест, що підриває авторитет ООН.

“Резолюція не звільняє заручників, не покращує ситуацію для мирного населення в Газі і не наближає до перемир’я. Це показовий жест, який підриває авторитет ООН.” – Дороті Ші, в.о. представниці США при ООН

Це рішення було ухвалене під час надзвичайної сесії Генасамблеї після того, як США наклали вето на аналогічну резолюцію в Раді Безпеки минулого тижня, аргументуючи це тим, що документ може зашкодити мирному процесу.

Хоча рішення Генасамблеї ООН не є обов’язковими, вони відображають думку міжнародної спільноти. На відміну від Ради Безпеки, в Генасамблеї жодна країна не має права вето.

Ситуація у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів у прикордонній зоні та взявши в заручники десятки осіб. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію. Внаслідок військових дій у палестинському анклаві виникла гуманітарна криза, внаслідок якої загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у загрозі безпеці країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню, яка набула чинності 19 січня 2025 року. Угода складається з трьох етапів, перший з яких передбачає повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Сектора Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю оголосили про відновлення вогню у Секторі Гази.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих. Бойові дії тривають.

30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до укладання угоди про припинення вогню на 60 днів.