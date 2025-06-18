ООН визнає атаки Ізраїлю на культурні об'єкти в Газі воєнними злочинами

Про це повідомляє ArtNews.

Згідно з висновками незалежної комісії Організації Об’єднаних Націй, напади Ізраїлю на культурні та релігійні об’єкти на окупованих палестинських територіях визнані воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Ця інформація була оприлюднена в звіті, який підкреслює серйозність ситуації.

Комісія зазначила, що Ізраїль “знищив систему освіти в Газі та зруйнував понад половину всіх релігійних і культурних об’єктів у цьому регіоні”. В окремих випадках зафіксовано факти вивезення та грабежу артефактів.

У звіті акцентується на десяти релігійних і культурних об’єктах Гази, які на момент атак були цивільними і зазнали “катастрофічних руйнувань”. Слідчі не змогли знайти жодних військових підстав для таких дій.

Серед зруйнованих об’єктів з жовтня по грудень 2023 року: церква Святого Порфирія, одна з найстаріших церков у світі, частково зруйнована внаслідок авіаудару, де загинуло 19 цивільних; Велика мечеть Омарі, збудована у VII столітті, також знищена; музей Аль-Матхаф, перший археологічний музей Гази, зазнав мародерства та був знесений; Музей палацу-паші, що містив стародавні мистецькі пам’ятки, був обстріляний і майже повністю знищений.

Правовий аналіз комісії вказує на те, що ізраїльські сили безпеки “мали знати про розташування та значення важливих культурних об’єктів у Газі”. Відповідно, у більшості розслідуваних випадків, особливо тих, що стосуються знесення з використанням вибухівки та бульдозерів, ізраїльські збройні сили вчинили воєнні злочини.

Серед звинувачень, висунутих проти ізраїльських військових у звіті, можна виділити:

умисне націлювання атак на культові споруди та історичні пам’ятки;

умисне здійснення атак з усвідомленням, що вони завдадуть шкоди цивільним об’єктам, яка буде надмірною в порівнянні з військовою вигодою;

масштабне знищення майна без військової необхідності;

знищення майна противника без належного обґрунтування.

У підсумках аналізу зазначається, що шкода “матеріальній спадщині” має “каскадний ефект і глибоко впливає на нематеріальні культурні елементи, такі як релігійні та культурні практики, пам’ять та історія”. Велика кількість нападів, а саме 110 об’єктів з 7 жовтня 2023 року, свідчить про “явну зневагу до релігійних вірувань, культури та спадщини палестинського народу”.