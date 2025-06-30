Звіт ООН: Зростання жертв серед цивільних в Україні у 2025 році

Як повідомляється у новій доповіді Управління ООН з прав людини

В Україні за останні місяці спостерігається значне зростання кількості загиблих серед цивільного населення, а також порушень прав людини, що пов’язано з ескалацією бойових дій та зміною тактики Росії у війні. Цю інформацію містить новий звіт Управління ООН з прав людини, опублікований 30 червня 2025 року.

Звіт охоплює період з 1 грудня 2024 року по 31 травня 2025 року і фіксує збільшення жертв серед цивільних на 37% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом за цей час загинуло 968 цивільних осіб, а 4807 отримали поранення.

“Переважна більшість цих випадків зафіксована на підконтрольній уряду України території, здебільшого внаслідок обстрілів з боку російських збройних сил із застосуванням вибухової зброї дальнього радіуса дії у населених пунктах, а також ударів безпілотників малого радіуса дії поблизу лінії фронту.”

– Управління ООН з прав людини

У доповіді зазначається, що майже половина всіх жертв є наслідком ударів ракетами, дронами та авіабомбами, які Росія використовує по густонаселених районах. У трьох випадках були застосовані ракети з осколковими боєголовками, що вибухали в повітрі, розкидаючи уламки на великій площі та спричиняючи численні жертви серед цивільних.

Очільниця Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль прокоментувала ситуацію так:

“Війна в Україні, яка триває вже четвертий рік, забирає життя щораз більшої кількості цивільних осіб.”

– Даніель Белль

Звіт також підкреслює, що використання безпілотних літальних апаратів малого радіуса дії призводить до зростання кількості жертв серед цивільних. ООН підтвердила загибель 207 людей і поранення 1365 внаслідок таких атак. Один із найсмертоносніших випадків стався, коли російський дрон влучив у цивільний автобус із працівниками гірничодобувного комбінату на Дніпропетровщині – загинуло 10 осіб, ще 57 отримали поранення.

“Вони (БПЛА – ред.) дозволяють операторам бачити свої цілі в режимі реального часу. Наші висновки чітко свідчать або про нездатність відрізняти цивільні об’єкти від військових та застосовувати всі наявні запобіжні заходи для перевірки військового характеру цілей, або, що ще гірше, про навмисне рішення не робити цього.”

– Даніель Белль

Крім того, у звітному періоді російські війська завдали прямих ударів щонайменше по п’яти лікарнях, іноді із застосуванням баражувальних боєприпасів, що свідчить про потенційно навмисні атаки на медичні заклади, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Проблема порушення прав військовополонених залишається серйозною. Управління ООН задокументувало свідчення про страту щонайменше 35 українських військовополонених та одного російського.

На окупованих територіях українці стикаються з посиленим тиском з боку російської влади, що призводить до примусового набуття російського громадянства. За пів року ООН зафіксувала понад 16 тисяч житлових будинків, які окупаційна влада внесла до списку потенційно “покинутих”, що ставить їх під загрозу примусової конфіскації.

Водночас вимушено переміщені особи стикаються з серйозними юридичними, логістичними та безпековими перешкодами при спробах повернути своє майно.