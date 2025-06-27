Звіт ООН про порушення прав людини через атаки російських дронів в Україні

Як повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні

Атаки російських дронів, які мають малий радіус дії, призвели до значних втрат серед цивільного населення та супроводжуються серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Це підкреслюється в новому звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

У документі зазначається, що високий рівень жертв серед цивільних осіб внаслідок таких атак свідчить про те, що ці безпілотники часто використовуються з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема принципів розрізнення та вжиття запобіжних заходів.

В окремих випадках оператори дронів, ймовірно, навмисно націлювались на цивільних осіб або об’єкти, включаючи медичний транспорт і персонал. Такі дії можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

“Завдяки наявності бортових камер, що дозволяють відрізнити цивільних осіб від комбатантів у режимі реального часу, ці безпілотники мали б посилювати захист цивільного населення.” – Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні

“Натомість ми фіксуємо загибель і поранення людей, які просто живуть своїм життям: їздять автобусами, повертаються додому пішки, доставляють їжу або надають життєво важливу гуманітарну допомогу. Це свідчить про те, що така зброя використовується з грубим порушенням правил ведення війни.”