Доповідь ООН про атаку РФ на Оленівку: деталі та розслідування

Про це 30 червня у Facebook повідомив Дмитро Лубінець

Згідно з внутрішнім аналізом ООН, Російська Федерація організувала та здійснила атаку на Оленівку в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, в результаті якої загинуло понад 50 українських військовополонених, а близько 130 осіб отримали поранення. Цю інформацію 30 червня оприлюднив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У доповіді експертів ООН, опублікованій 26 червня, детально описано види зброї та боєприпасів, які були використані під час атаки, а також розглянуто планування та виконання цього злочину проти військовополонених.

Згідно з доповіддю, боєприпаси, які застосували під час атаки на барак, не були саморобними вибуховими пристроями або запалювальними засобами.

“Наявні докази вказують, що боєприпаси, які використовували під час атаки на барак, не були ані саморобними вибуховими пристроями, ані запалювальними.”

Експерти виділили три типи боєприпасів, які відповідали характеристикам снаряда, що вразив колону біля вхідних воріт: реактивні термобаричні гранати (РТБГ), протитанкові керовані ракети (ПТКР) та боєприпаси до ствольної артилерії.

Серед них єдиним типом, що міг створити інтенсивний термічний вплив, є 3ВОФ119 – 120-мм нарізний постріл, розроблений Росією, що складається з термобаричного осколково-фугасного снаряда 3ОФ74 і детонатора. Цей снаряд може бути доставлений лише гарматою-гаубицею мінометом 2А51/60/80/80-1, яка була використана під час атаки.

Збройні сили РФ використовують 2А51/60/80/80-1 на самохідних платформах, таких як “Нона-К”, “Нона-С”, “Нона-СВК”, “Вена” і “Хоста”, які були доступні для використання під час нападу.

Експерти оцінюють, що найімовірніший кут падіння першого снаряда дозволяє визначити відстань обстрілу бараку – від двох до восьми кілометрів. На траєкторії польоту снаряда розташоване село Любівка, де дві великі будівлі могли слугувати місцем для тимчасового перебування атакуючої групи та її озброєння.

“Дві великі будівлі, що стоять там – одна з них ангарного типу, могли бути придатним місцем для тимчасового перебування атакуючої групи, її озброєння та іншої техніки. Інші, більш віддалені місця на траєкторії – відкриті поля і сільські дороги здаються менш зручними для розміщення атакуючої групи з точки зору скритності і точності стрільби.”

Дмитро Лубінець підкреслив, що цей документ може стати важливим кроком для продовження розслідування та справедливого покарання винних.

“Біль українців за Оленівку країни нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних.” – Дмитро Лубінець

Він також зазначив, що неодноразово намагався передати матеріали Місії ООН, але отримав відмову, а також пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, що також було відхилено.

Українські правоохоронці розслідують вибух у колонії як порушення законів і звичаїв війни. За даними Офісу генпрокурора, у бараці на момент вибуху утримувалося 193 військовополонених полку “Азов”.

Станом на 6 серпня 2024 року ідентифіковано 49 загиблих, серед яких 48 – за результатами молекулярно-генетичних експертиз, а також семеро загиблих, які не перебували у бараці під час вибуху. Три особи залишаються не ідентифікованими.

У ході розслідування допитали понад 60 військовослужбовців “Азова”, які були свідками подій, а також проведено понад 110 експертиз різного профілю.

За результатами розслідування двом керівникам колонії, які обіймали посади в установі, створеній угрупованнями “ДНР”, оголошено підозри у жорстокому поводженні з військовополоненими та умисному вбивстві за попередньою змовою.

Підозрювані – Сергій Євсюков та Дмитро Нейолов – наразі переховуються на тимчасово окупованій території Донеччини.