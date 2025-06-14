Удари Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану: реакція ООН та США

Як повідомляє Іранське державне інформагентство IRNA

13 червня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання, на якому Іран звинуватив Сполучені Штати в причетності до нещодавніх ударів Ізраїлю по своїй території. У відповідь Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Засідання транслювалося на офіційному YouTube-каналі ООН. Постійний представник Ірану при ООН Амір Іравані заявив, що США, підтримуючи Ізраїль, несуть повну відповідальність за наслідки цих дій. Він також звинуватив Ізраїль у спробах зірвати дипломатичні зусилля та спровокувати регіональний конфлікт.

Посол Ізраїлю в ООН Данні Данон підкреслив, що Іран готувався до війни, а удари Ізраїлю були “актом національного самозбереження”. Він також зазначив, що розвідка підтвердила здатність Ірану швидко накопичити матеріали для створення кількох ядерних боєголовок.

“Ми чекали, що дипломатія спрацює… Ми спостерігали, як переговори тягнуться, поки Іран давав хибні обіцянки або відкидав навіть найосновніші вимоги.” – Данні Данон

Представник США Маккой Пітт зазначив, що Вашингтон прагне до дипломатичного врегулювання, яке гарантує, що Іран не отримає ядерну зброю.

“Керівництву Ірану варто погодитися на переговори зараз.” – Маккой Пітт

Він також додав, що США були попереджені про ізраїльську операцію, але не брали участі у військових діях.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що внаслідок ударів була знищена надземна пілотна установка зі збагачення урану в Натанзі, а також повідомив про атаки на ядерні об’єкти в Фордо та Ісфагані.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що підвищення рівня радіації наразі не зафіксовано.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Водночас низка країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про виявлене забруднення всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану.