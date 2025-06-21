Рада Безпеки ООН про війну в Україні: наслідки та гуманітарна допомога

Трансляцію засідання проводило Суспільне на YouTube

20 червня Рада Безпеки ООН провела важливе засідання, присвячене ситуації з війною в Україні. На засіданні обговорювалися останні події та наслідки агресії Росії.

Помічник Генерального секретаря ООН Мирослав Єнча зазначив, що з моменту останнього засідання три тижні тому Росія продовжує інтенсивні атаки на українські населені пункти. Найбільш трагічною подією стала нічна атака на Київ з 16 на 17 червня, внаслідок якої загинуло щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення, а десятки людей залишаються під завалами.

У той же день обстріли також відбулися в Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях, де загинуло ще двоє людей, а десятки отримали поранення.

Згідно з даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних осіб, серед яких 713 дітей, а ще 33 270 осіб отримали поранення.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну підкреслила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.