Рада Безпеки ООН про війну в Україні: наслідки та гуманітарна допомога

Трансляцію засідання проводило Суспільне на YouTube
20 червня Рада Безпеки ООН провела важливе засідання, присвячене ситуації з війною в Україні. На засіданні обговорювалися останні події та наслідки агресії Росії.
Помічник Генерального секретаря ООН Мирослав Єнча зазначив, що з моменту останнього засідання три тижні тому Росія продовжує інтенсивні атаки на українські населені пункти. Найбільш трагічною подією стала нічна атака на Київ з 16 на 17 червня, внаслідок якої загинуло щонайменше 28 мирних жителів, понад 130 отримали поранення, а десятки людей залишаються під завалами.
У той же день обстріли також відбулися в Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській та Київській областях, де загинуло ще двоє людей, а десятки отримали поранення.
Згідно з даними Управління ООН з прав людини (OHCHR), з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 438 цивільних осіб, серед яких 713 дітей, а ще 33 270 осіб отримали поранення.
Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну підкреслила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.
“Захищати цивільне населення. Гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги. Забезпечити сталу фінансову підтримку.”
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