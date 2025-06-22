Термінове засідання Ради Безпеки ООН через удари США по Ірану

За даними Reuters, у проєкті резолюції засуджуються атаки на іранські ядерні об’єкти, однак без згадування конкретних держав.

Рада Безпеки ООН зібралася на термінове засідання, щоб обговорити нещодавні удари США по ядерних об’єктах в Ірані. Ініціаторами цього засідання стали Росія, Китай та Пакистан, які виступили з проханням Тегерана та запропонували проєкт резолюції, що вимагає «негайного та безумовного припинення вогню» на Близькому Сході.

На даний момент залишається невідомим, чи підтримає інші країни-члени Радбезу запропоновані резолюції. Як повідомляє агентство Reuters, у тексті резолюції міститься засудження атак на іранські ядерні об’єкти, проте без конкретного вказування на винних у цих діях.

Засідання Ради Безпеки ООН транслюється в режимі реального часу, що дозволяє громадськості стежити за ходом обговорень та отримувати актуальну інформацію про ситуацію.