ООН, Іран і Україна: нові кроки у безпековій ситуації 21 червня

Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл після розмови з іранським міністром.

Рада Безпеки ООН провела термінове засідання, присвячене ситуації в Україні, в той час як міністр закордонних справ Ірану анонсував свою поїздку до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський також оголосив про створення нової платформи для розвитку оборонного виробництва. Окрім цього, в Україні було сформовано єдине угруповання Сил безпілотних систем Збройних сил України. Ось основні новини ранку 21 червня.

20 червня Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення ескалації конфлікту в Україні. Представники організації повідомили про збільшення російських атак, зокрема, про ракетний удар по Києву, внаслідок якого загинуло щонайменше 28 осіб. За даними Управління ООН з прав людини, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло понад 13 400 цивільних осіб. У гуманітарному управлінні ООН закликали міжнародну спільноту захищати мирних жителів, забезпечувати доступ до гуманітарної допомоги та продовжувати фінансову підтримку Україні.

Засідання було скликане на фоні нічної атаки Росії на Київ 17 червня, яка призвела до загибелі 28 осіб і понад 140 поранених.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі планує відвідати Москву 23 червня для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомила журналістка NBC News Андреа Мітчелл після розмови з іранським міністром. Напередодні, 20 червня, у Женеві завершилася зустріч представників Ірану та європейських країн, під час якої європейські міністри закликали Іран відмовитися від розробки ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення нової платформи для розвитку оборонної промисловості за участі міжнародних партнерів. Ця платформа передбачає системну співпрацю та інвестиції у виробництво безпілотних літальних апаратів, артилерійських снарядів і сучасних технологій. Особливу увагу приділяють дронам-перехоплювачам для захисту від безпілотників-камікадзе “шахедів”. За словами Зеленського, 2024 рік стане рекордним за обсягами підтримки від союзників.

В Україні об’єднали всі підрозділи Сил безпілотних систем та проєкту “Лінія дронів” у єдине угруповання для підвищення ефективності управління безпілотними апаратами. Командиром нової структури став Роберт “Мадяр” Бровді. Це рішення ухвалено в межах 100-денного плану розвитку Сил безпілотних систем ЗСУ.