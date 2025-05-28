Рада Безпеки ООН збереться для обговорення агресії Росії проти України 29 травня

Як повідомило Міністерство закордонних справ України в соцмережі X (раніше Twitter)

29 травня Рада Безпеки ООН збереться для обговорення агресії Росії проти України. Це засідання, яке відбудеться о 15:00 за нью-йоркським часом (22:00 за київським), було ініційоване Міністерством закордонних справ України, яке повідомило про це через соціальну мережу X.

Тема засідання – “Підтримання миру та безпеки України”. Учасники обговорять постійні акти збройної агресії з боку Росії, включаючи ракетні та дронові атаки на цивільне населення.

Рада Безпеки ООН є ключовим органом Організації Об’єднаних Націй, що відповідає за забезпечення міжнародного миру та безпеки. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, українська сторона неодноразово ініціювала засідання цього органу. Проте Росія, будучи постійним членом Ради, блокує спроби ухвалити резолюції, які прямо засуджують її дії.