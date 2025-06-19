Термінове засідання Ради безпеки ООН через російські удари по Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

20 червня Рада безпеки ООН проведе термінове засідання, присвячене нещодавнім масованим повітряним ударам Росії по Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про це у соціальній мережі Х.

Сибіга підкреслив, що від членів Ради безпеки ООН очікується чітка позиція щодо російських атак, які призвели до численних жертв серед мирного населення. Українська сторона вимагає рішучих дій для посилення тиску на агресора та підтримки України, зокрема через надання додаткових можливостей для протиповітряної оборони.

“Ми очікуємо, що члени Ради безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони.” – Андрій Сибіга

Міністр також нагадав, що вже минуло 100 днів з моменту, коли Київ погодився на пропозицію Вашингтона про повне припинення вогню, що могло б стати кроком до справжнього мирного процесу.

Проте, за словами Сибіги, Москва продовжує ігнорувати цю пропозицію та посилює терор проти цивільного населення. Він наголосив, що лише тиск міжнародної спільноти може змусити Росію обрати шлях миру замість війни.

“На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни.” – Андрій Сибіга

Крім того, очільник українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що війна Росії проти України становить серйозну загрозу для глобальної стабільності.

Він підкреслив, що безпека в Європі, Близькому Сході та Індо-Тихоокеанському регіоні тісно пов’язана, оскільки режими Москви, Тегерана та Пхеньяна співпрацюють для підриву міжнародного миру та безпеки.

“Безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов’язана, оскільки режими у Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний світ та безпеку. Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам.” – Андрій Сибіга

Ця ситуація продовжує розвиватися…