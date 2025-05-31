Гуманітарна криза в Газі: ООН про катастрофічний стан та обмежену допомогу

Про це повідомляє Reuters.

30 травня Організація Об’єднаних Націй (ООН) оголосила, що ситуація в Газі є катастрофічною і досягла найгіршого рівня з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом, яка триває вже 19 місяців. Незважаючи на відновлення обмежених поставок гуманітарної допомоги, масштаб кризи залишається вкрай серйозним.

Під тиском міжнародної спільноти Ізраїль зняв 11-тижневу блокаду Гази приблизно два тижні тому, що дало можливість ООН відновити обмежені операції з доставки допомоги. У понеділок було запущено новий канал розподілу – Гуманітарний фонд Гази, підтримуваний США та Ізраїлем.

“Будь-яка допомога, що потрапляє до рук людей, які її потребують, – це добре”, – речник ООН Стефан Дюжаррік

Проте він також зазначив, що поки що поставки допомоги мали “дуже, дуже незначний вплив”. ООН та міжнародні гуманітарні організації відмовляються співпрацювати з Глобальним фондом допомоги, оскільки вважають його не нейтральним і критикують модель розподілу, яка примушує палестинців до переміщення.

Ізраїль наполягає на тому, щоб ООН працювала через цей фонд, який використовує приватні американські охоронні та логістичні компанії для доставки допомоги в Газу. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що Ізраїль дозволить доставку допомоги “в найближчому майбутньому” як через ООН, так і через фонд.

За даними фонду, вже роздано понад 2,1 мільйона порцій їжі. Однак Ізраїль звинувачує ХАМАС у розкраданні допомоги, що угруповання заперечує.

ООН повідомляє, що за останні 12 днів їй вдалося доставити лише близько 200 вантажівок з гуманітарною допомогою, що значно менше за потреби. Ситуація ускладнюється небезпечними умовами та обмеженнями доступу з боку Ізраїлю. Частина вантажівок і складів Всесвітньої продовольчої програми була розграбована голодними людьми.

“Ізраїльська влада не дозволила нам привезти жодної готової до вживання їжі. Єдиною дозволеною їжею було борошно для пекарень. Навіть якби воно було дозволене в необмеженій кількості, це не становило б повноцінного раціону для будь-кого”, – речник ООН з гуманітарних питань Ері Канеко

У пакунках Гуманітарного фонду містяться рис, борошно, консервована квасоля, макарони, оливкова олія, печиво та цукор. Ізраїль здійснює перевірку і розмитнення вантажів, які потім перевозять на палестинську сторону через КПП Керем-Шалом, де допомогу розвантажують і переправляють до складів у Газі.

Наразі кілька сотень вантажівок з допомогою очікують на отримання ООН з палестинського боку. Ізраїльське військове агентство з координації гуманітарної допомоги заявило, що більше допомоги дійшло б до людей, якби її забирали швидше.

Проте представники ООН повідомляють, що ізраїльські військові відхилили всі запити на доступ до КПП Керем-Шалом для отримання допомоги у вівторок, а в четвер більшість вантажівок були змушені повернутися через бойові дії.

П’ять вантажівок із медичною допомогою дісталися складів польового шпиталю, але, за словами Дюжарріка, “група озброєних осіб увірвалася до складів… і розграбувала велику кількість медичного обладнання, припасів, ліків і харчових добавок, призначених для виснажених дітей”.

Ізраїль стверджує, що сприяє доставці всієї гуманітарної допомоги. З початку війни до Гази надійшло 1,8 мільйона тонн допомоги, зокрема 1,3 мільйона тонн харчових продуктів.

Пропозиція США щодо 60-денного припинення вогню, яку Ізраїль уже прийняв, передбачає доставку гуманітарної допомоги через ООН, Червоний Півмісяць та інші погоджені канали.

Під час попереднього двомісячного перемир’я ООН доставляла до Гази від 600 до 700 вантажівок із допомогою щодня, що зменшувало випадки мародерства.

“Щоб уникнути хаосу, допомога має надходити стабільно. Коли люди знають, що їжа буде, відчай змінюється на спокій”, – Корінн Фляйшер, директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН у регіонах Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи

Щодо припинення вогню, 29 травня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ХАМАС і Ізраїль погодилися на 60-денне перемир’я. Проте 30 травня представник ХАМАСу заявив, що угруповання відхилить останню пропозицію США, оскільки вона не містить гарантій постійного припинення вогню та повернення до гуманітарного протоколу.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ХАМАС готовий передати 10 живих заручників і тіла 18 загиблих у два етапи в обмін на припинення вогню та звільнення палестинських в’язнів.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, що призвело до масштабної військової операції Ізраїлю в Газі та гуманітарної кризи. 15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню, яка діяла до 18 березня, коли бойові дії відновилися.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у Газі з метою ліквідації ХАМАСу та звільнення заручників. Палестина повідомила про 146 загиблих, бойові дії тривають.