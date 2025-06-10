ВПП ООН продовжила фінансову допомогу пенсіонерам та людям з інвалідністю в Україні до липня 2025

Про цім фейсбук-сторінка Пенсійного фонду України

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила свою ініціативу з надання фінансової підтримки для пенсіонерів, осіб, які не мають права на пенсію, а також людей з інвалідністю до 31 липня 2025 року. Цю інформацію оприлюднено на офіційній фейсбук-сторінці Пенсійного фонду України.

Завдяки цій програмі понад 315 тисяч осіб щомісяця отримують близько 216 мільйонів гривень. Розмір допомоги визначається як різниця між фактичною пенсією (або соціальною виплатою) та сумою у 3 250 гривень. Наприклад, якщо пенсія становить 2 700 гривень, то особа отримає додатково 550 гривень від ВПП ООН.

Кому доступна програма

Фінансова допомога доступна для пенсіонерів та людей з інвалідністю, які проживають у таких областях: Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Сумська та Чернігівська.

Виплати отримують ті, хто:

не має права на пенсію або є особою чи дитиною з інвалідністю;

отримує пенсію (разом з усіма доплатами) або державну соціальну допомогу, що менша за 3 250 гривень на місяць;

не отримував з березня 2023 року додаткової фінансової допомоги (як внутрішньо переміщена особа чи від міжнародних організацій).

Процедура отримання допомоги

У Пенсійному фонді України зазначають, що подавати нові заявки або реєструватися повторно не потрібно. Допомога буде виплачуватися автоматично тим же способом, яким особа вже отримувала пенсію або соціальні виплати, будь то на банківську картку або через Укрпошту.