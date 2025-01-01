Сьогодні, 1 січня, російська атака дронами на Київ забрала життя видатного українського науковця, доктора біологічних наук Ігоря Зими та його дружини.

Про це повідомила подруга сім’ї Дар’я Третьякова-Душечкіна.

Атака сталася вночі, коли дрон влучив у квартиру науковця. Ігор Зима загинув разом із дружиною та їхнім домашнім улюбленцем.

“У першу атаку дронів на Київ 2025 загинув наш друг, видатна людина, доктор наук Ігор Зима. Загинув всією родиною: разом з дружиною і котиком. Просто в себе вдома. У ліжку“, – написала Дар’я Душечкіна.

За словами журналіста Олексія Бобровнікова, знайомі намагалися зв’язатися з родиною, але дзвінки залишалися без відповіді.

Ігор Зима був доктором біологічних наук із понад 40-річним стажем. Він працював у ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка та очолював команду сервісу “Інтегративна ЕЕГ” – унікального комплексного дослідження головного мозку.

Нейробіолог мав 40-річний досвід у науці та очолював групу дослідників, які працювали в сфері нейро- та психофізіології.