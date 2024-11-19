Увечері 18 листопада російські безпілотники атакували гуртожиток у місті Глухів. Внаслідок цієї атаки загинуло вісім осіб, серед них – дві дитини. Ще 12 людей дістали поранення, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

“Російські вбивці скоїли черговий страшний злочин на Сумщині. Вчора, 18 листопада, пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу “Шахед”. Унаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна – дитина. Поранено – 12 людей, з них дві дитини”, – йдеться у заяві.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Рятувальники не виключають, що під завалами ще можуть перебувати люди. Інформація щодо кількості жертв і постраждалих уточнюється.

Обласна влада закликала мешканців дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог та максимально уникати скупчень людей, щоб зменшити ризики під час можливих повторних атак.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар по Глухову. Він висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що рятувальні служби роблять усе можливе, аби допомогти постраждалим.

“Росія продовжує тероризувати наше прикордоння. Сьогодні вночі був удар дроном по Глухову. Є руйнування гуртожитку одного з навчальних закладів. На цей час відомо, що через цю атаку загинули семеро людей, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким. Понад десять людей постраждали, серед них двоє дітей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. Робиться максимум, щоб врятувати і допомогти кожному”, – заявив глава держави.

Президент наголосив на важливості посилення міжнародної підтримки України, аби припинити терор і зупинити російські удари по мирних українцях.

Пізніше у ДСНС заявили, що кількість загиблих зросла до восьми. Під завалами можуть знаходитись ще 5 мешканців.

О 10 годині повідомили, що кількість загиблих зросла до 9.

“Кількість загиблих у Глухові зросла до 9 людей, з них – 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дитини”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під завалами знаходиться, ймовірно, ще 4 людини, рятувальники продовжують проводити роботи.

Станом на 13:10, за інформацією ДСНС України, відомо про 12 загиблих. Серед них – 7-річний хлопчик, який за кілька днів мав святкувати свій день народження, повідомила обласна прокуратура. Також загинули 83-річна жінка та її 59-річний син.

За даними ДСНС, 11 осіб отримали поранення, серед них троє дітей. Прокуратура уточнила, що серед постраждалих – 13-річна дівчина та її 14-річний брат.