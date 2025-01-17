Сьогодні вночі, 17 січня, російська армія атакувала Київщину дронами. Унаслідок падіння уламків збитих БПЛА в одному із населених пунктів постраждав хлопчик 2012 року народження.

Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

У дитини підозра на контузію та рвана рана стегна. Постраждалого госпіталізували до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога.

Окрім цього, уламки спричинили масштабну пожежу у кафе-магазині та прибудованій котельні. Загальна площа займання становила близько 200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.

Вибухова хвиля пошкодила скління сусіднього житлового будинку.