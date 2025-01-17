Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.
У дитини підозра на контузію та рвана рана стегна. Постраждалого госпіталізували до лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога.
Окрім цього, уламки спричинили масштабну пожежу у кафе-магазині та прибудованій котельні. Загальна площа займання становила близько 200 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося локалізувати вогонь.
Вибухова хвиля пошкодила скління сусіднього житлового будинку.
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