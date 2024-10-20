Ізраїль заявив, що цифри, опубліковані владою, яку контролює ХАМАС, "перебільшені" та не збігаються з інформацією його військових.

Про це повідомляє BBC із посиланням на представників місцевої влади.

“Ізраїльські удари вбили щонайменше 73 людини, включаючи жінок та дітей, у місті Бейт-Лахія на півночі Гази”, – йдеться у повідомленні.

Десятки інших отримали поранення, і багато хто все ще перебувають під завалами після вибуху в суботу пізно ввечері, додали чиновники.

Ізраїль заявив, що перевіряє повідомлення про жертви, але стверджує, що цифри, опубліковані владою, яку контролює ХАМАС, “перебільшені” та не збігаються з інформацією його військових.

Також Ізраїль заявив, що його військово-повітряні сили впродовж минулої доби атакували “близько 175 об’єктів терористів” у Газі та Лівані.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 осіб та захопивши близько 250 заручників, сотня з яких досі перебуває у полоні.

Ізраїль у відповідь розпочав військову операцію проти бойовиків.