Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур, передає “Інтерфакс-Україна”.
Деркач зазначив, що 25% — це попередня цифра, яку зібрали з перевізників і логістичних компаній. В окремих компаніях цей дефіцит може сягати навіть 50% через мобілізацію. У цифрах це близько 30 тис. водіїв вантажного транспорту, яких не вистачає.
У сфері громадського пасажирського транспорту не вистачає близько 30% водіїв — близько 6 тис. із 14 тис. необхідних фахівців. Міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізують проєкт із підготовки жінок-водіїв вантажних автомобілів, в якому вже взяли участь 100 жінок із тисячі заявників. Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, серед яких “Укрпошта”, “Нова пошта”, Metro Cash&Carry, Novus та Fozzy.
Сергій Деркач також повідомив про продовження реєстрації на пілотний проєкт She Drives, який має на меті підготовку жінок-водіїв пасажирських автобусів. Вже подано близько 200 заявок на участь у цьому проєкті.
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