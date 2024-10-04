У транспортно-логістичній сфері України спостерігається дефіцит водіїв на рівні 25%, а в галузі пасажирських перевезень у містах цей показник досягає 30%.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач на презентації пілотного проєкту з підготовки жінок-водіїв фур, передає “Інтерфакс-Україна”.

Деркач зазначив, що 25% — це попередня цифра, яку зібрали з перевізників і логістичних компаній. В окремих компаніях цей дефіцит може сягати навіть 50% через мобілізацію. У цифрах це близько 30 тис. водіїв вантажного транспорту, яких не вистачає.

У сфері громадського пасажирського транспорту не вистачає близько 30% водіїв — близько 6 тис. із 14 тис. необхідних фахівців. Міністерство та Фундація інституційного розвитку за підтримки USAID реалізують проєкт із підготовки жінок-водіїв вантажних автомобілів, в якому вже взяли участь 100 жінок із тисячі заявників. Проєкт підтримують 25 великих українських роботодавців, серед яких “Укрпошта”, “Нова пошта”, Metro Cash&Carry, Novus та Fozzy.

Сергій Деркач також повідомив про продовження реєстрації на пілотний проєкт She Drives, який має на меті підготовку жінок-водіїв пасажирських автобусів. Вже подано близько 200 заявок на участь у цьому проєкті.