Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наразі відомо про одного загиблого та 21 пораненого. Серед постраждалих — діти. Зазначається, що хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків.
Очільник ОВА зауважив, упродовж доби окупанти завдали 356 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.
“Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.
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