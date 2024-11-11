Після опівночі російські війська завдали трьох авіаударів по Запоріжжю, що призвело до руйнувань житлового будинку, гуртожитку та автосалону.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі відомо про одного загиблого та 21 пораненого. Серед постраждалих — діти. Зазначається, що хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років отримали необхідну допомогу медиків.

Очільник ОВА зауважив, упродовж доби окупанти завдали 356 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.